شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواصل إرسال أطنان من المساعدات الغذائية للمتضررين من السيول بالسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمواصلة فتح الجسر الجوى لتقديم المساعدات العاجلة إلى الأشقاء من متضررى السيول بجمهورية السودان.

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم محملة بأطنان من المواد الغذائية شارك فى إعدادها عدد من مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر بالتنسيق مع الجانب السودانى.

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وأثنى المسئولون من الجانب السودانى على وقوف مصر قيادة وشعبًا مع الشعب السودانى فى أزمته الحالية، معربين عن خالص امتنانهم وشكرهم العميق لهذا الجسر الجوى الذى استمر يتدفق من مصر الشقيق على مدار الفترة الماضية، مشيرين إلى أن وقوف مصر إلى جانب أشقائهم السودانيين هو أمر متوقع من مصر الشقيقة الكبرى لدول القارة السمراء.

تأتى تلك المساعدات تأكيدًا على دور مصر الفاعل لدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية الرامية للتخفيف من معاناة الشعب السودانى.