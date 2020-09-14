شكرا لقرائتكم خبر عن السجن فى انتظار القطرى ناصر الخليفى بفساد الفيفا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، اليوم الاثنين، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع التى تأجلت سابقا بسبب فيروس كورونا حتى 25 سبتمبر فى محكمة الجزاء الفيدرالية فى بيلينزونا، لكنها تستأنف فى ظل شكوك حول تواطؤ بين النيابة العامة السويسرية وفيفا قوّضت مصداقيتها.

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