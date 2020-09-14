المصريون ليسوا فئران تجارب.. رئيس مكافحة كورونا ونجله أول المتطوعين "فيديو"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنه جارى العمل بمنتهى القوة على ملف التجارب السريرية للقاح كورونا، لبث الأمل للعالم كله، موضحًا أن اللقاح يمثل أملا لينقذ العالم للوقاية من وباء كورونا أو التقليل من خطورته.
وأوضح، أن شروط تسجيل المتطوعين هي: 18 سنة فأعلى ولديه جنسية مصرية ويقيم فى مصر، ويمتلك الأهلية لمتابعة التجربة، وأن يكون سليما خلال 14 يوما قبل تلقيه اللقاح، وألا يعانى من حساسية أو أمراض عصبية مثل التشنج أو الصرع، وألا يكون ممن لديهم أمراض مزمنة من الكبد والكلى والسكر والضغط والقلب.
وتابع: "أنا شخصيا تقدمت للحصول على التطعيم، وكذلك ابنى تقدم بالتطوع في تجربة اللقاح"، لافتاً إلى أن التسجيل يتم في الموقع الإلكترونى بوزارة الصحة.
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