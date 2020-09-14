شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. تعيين سيدة القطار بالمجلس القومي للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها إعلان هيئة السكة الحديد السماح لأفراد الجيش والشرطة باستقلال القطارات دون الرجوع لشباك التذاكر، وإعلان رئيس الوزراء إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة.

رئيس الوزراء يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث بالقاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث. وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

وصول حنين حسام ومودة الأدهم للمحكمة الاقتصادية بالملابس البيضاء

أودع حرس المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المتهمتان حنين حسام ومودة الأدهم قفص الاتهام، قبل بدء الجلسة، وحضر المتهمتان مرتدين الملابس البيضاء للسجناء الاحتياطيين، وإيشاربات أبيض، وكمامات سوداء اللون.

وتصدر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين، حكمها في استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين، على حكم محكمة جنح القاهرة الاقتصادية بمعاقبتهم بالحبس سنتين وغرامة 300 ألف جنيه، لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادىء الأسرية.

تقارير مغربية تؤكد اقتراب الأهلى من ضم بدر بانون مدافع الرجاء

كشفت تقارير صحفية مغربية اقتراب نادى الأهلي المصري من حسم صفقة بدر بانون، مدافع الرجاء المغربى فى فترة الانتقالات المقبلة، بعدما قطع الأهلي شوطا طويلا مع اللاعب وإدارة الرجاء لحسم الصفقة خلال الأيام القليلة الماضية.

المقاولون يمدد عقد خليفة محمد صلاح 3 مواسم بعد عروض الأهلى والزمالك وبيراميدز

نجحت إدارة المقاولون العرب فى تمديد عقد يوسف حسن مهاجم 2003 الذى تم تصعيده مؤخراً إلى الفريق الأول لمدة ثلاث مواسم مقبلة، بالإضافة إلى الموسم المتبقى فى عقده لتضمن استمراره بالنادى لمدة 4 مواسم مقبلة، وذلك فى ظل اهتمام الأندية الثلاثة الكبار باللاعب ووجود مفاوضات من قبل الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضمه، وتضمن عقد اللاعب وجود شرط جزائى بقيمة 40 مليون جنيه داخل مصر، حيث تسعى إدارة المقاولون لتسويق اللاعب الشاب خارج مصر فى الفترة المقبلة ليكون خليفة محمد صلاح نجم الفراعنة وابن قلعة ذئاب الجبل.

فضائح قطر أمام القضاء السويسرى فى "قضية القرن" الرياضية .. محاكمة ناصر الخليفى ومسئول سابق بالفيفا فى تهم فساد.. الإدعاء يكشف تقديم رشاوى للحصول على بث كأس العالم 2026 و2030.. والتايمز تؤكد تعرض الدوحة للإحراج

بدأت صباح اليوم الاثنين، جلسة محاكمة رجل الأعمال القطرى ناصر الخليفي، رئيس مجموعة بى إن سبورتس، ونادى باريس سان جيرمان الفرنسى أمام القضاء السويسرى فى اتهامه بقضايا فساد ورشاوي، بخلاف تهم احتكار تتعلق ببث بطولات كرة القدم العالمية، ومن المقرر استمرار جلسات الاستماع التى تأجلت سابقاً بسبب القيود التى فرضها وباء كورونا، حتى 25 سبتمبر الجارى فى محكمة الجزاء الفيدرالية فى بيلينزونا.

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5 اعترافات من صالح جمعة بعد إخلاء سبيله فى حادث تصادم السيارة

أصبح صالح جمعة لاعب الأهلى مثار للجدل، خاصة خارج الملعب، نظراً بعدما ارتبط اسمه بالعديد من الأزمات، سواء بسبب السهر وعدم الانضباط سلوكيا أو الخلاف مع الجهاز الفنى بقيادة فايلر، والغرامات التى يتم توقيعها عليه فى النادى بعد ما نشره عبر السوشيال ميديا من إثارة خلافات مع الخواجة، وآخرها تعرضه لحادث بسيارة شقيقه عبد الله لاعب الزمالك واحتجازه بقسم الشرطة، قبل أن يتم إخلاء سبيله.

"هل جزاء الإحسان إلا الإحسان".. القومى للمرأة يكرم "سيدة القطار" ويمنحها باقة ورد.. مايا مرسى تسلمها قرارا رسميا بتعيينها بفرع المجلس بالغربية.. وتحقق حلمها بتطوير حديقة مدرستها.. والسيدة تؤكد سعادتها بالتكريم

لازالت التكريمات تنهال على صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، لموقفها النيل الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات، وقد حرصت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، على تكريم، صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، على الدور الذى قامت به فى الدفاع عن مجند أثناء تواجدها بأحد القطارات، وأعربت رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها باستضافة صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، حيث قامت بتسليمها درع المجلس وباقة من الورود ، فضلا عن تسليمها قرار تعيينها بفرع المجلس بمحافظة الغربية .

بدء محاكمة القطرى ناصر الخليفى فى قضايا فساد بسويسرا

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها نبأ بدء محاكمة القطرى ناصر الخليفى فى قضايا فساد بسويسرا، وكان قد امتثل كل من الفرنسي جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم، والقطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جيرمان الفرنسى ومجموعة " beIN SPORTS " القطرية، فى وقت سابق، أمام القضاء السويسرى للمحاكمة فى فصل جديد من قضايا الفساد الرياضية، ووجهت إليهما اتهامات فى قضية فساد تتعلق بمنح حقوق البث التليفزيونى لنهائيات كأس العالم 2026 و2030.

ارتفاع أسعار الذهب بمستهل تعاملات الأسبوع وعيار 21 يسجل 852 جنيها للجرام

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع ارتفاع طفيف بقيمة جنيهين، بعد انتهاء الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف حركة البيع والشراء على الذهب أمس الأحد، ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 852 جنيها للجرام.

تشكيل الأهلي المتوقع فى مواجهة حسم الدورى أمام الاتحاد السكندرى الليلة

استقر الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على تشكيل فريقه الذى يواجه الاتحاد السكندرى مساء اليوم الاثنين على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام، ووفقا لتدريبات الأهلي الأخيرة فإن التشكيل الأقرب سيكون كالتالى:

تفاصيل مفاوضات الأهلى لضم يوسف البلايلى وموقف أزارو بالقلعة الحمراء

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس مفاوضات الأهلى مع الجزائرى يوسف البلايلى، جناح أهلى جدة السعودى، مؤكداً أن المقابل المطلوب للصفقة يصل لـ 4 ملايين يورو، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "هناك رغبة من الأهلى للتعاقد مع يوسف البلايلى، ولكن أهلى جدة طلب الحصول على 4 ملايين يورو وهذا رقم كبير للغاية، فضلا عن الراتب الضخم للاعب، الأهلى مازال يدرس الموقف كاملاً فى ظل حاجته للتعاقد مع جناحين فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة".

انقطاع المياه عن مدينة العبور بالكامل وبعض المناطق بـ4 مدن أخرى لمدة 12ساعة

أعلن جهاز مدينة العبور، قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء وحتى العاشرة صباح اليوم التالى .

عمر خورشيد يعلن التبرع بـ 25 سم من شعره لمستشفى سرطان الأطفال

وعلق على الفيديو قائلا، "تم التبرع بـ 25 سم لمستشفى سرطان الأطفال .. أتمنى أكون السبب فى إسعاد طفل.. وأتمنى القادر يقلدنى لعله أضعف الإيمان"، وهو ما لقى استحسانا كبيرا من قبل متابعى عمر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، ووصفوا الخطوة بالإيجابية.

انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك وعودة سكانها.. وزير النقل يؤكد اتخاذ كافة الإجراءات الهندسية لتأمين العقار كإجراء وقائى.. وتكلفة إصلاحات المبنى 11 مليون جنيه تحملها المقاول المنفذ لمشروع المترو..فيديو وصور

شهد المهندس كامل الوزير وزير النقل انتهاء إصلاح عمارة الشربتلى بالزمالك بعد ترميمها عقب الأضرار التى لحقت بها أثناء حفر مسار المترو وكذلك سفارة البحرين، حيث عادت اليوم سكان العمارة لشققهم، معلنا أن العمارة أصبحت آمنة تماما بعد إصلاح الأضرار التي نتجت عن أعمال حفر المترو، ووزع وزير النقل الورورد على سكانها مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلفه شخصيا بتلبية كافة مطالب سكانها في أعقاب ما تعرضت لها العمارة أثناء حفر مسار المترو، وأن الوزارة كانت مستعدة لشراء العمارة بالكامل وتعويض أصحاب الشقق السكنية بها وتحويلها إلى جراج متعدد الطوابق لخدمة أهالى الزمالك إلا أن سكان العمارة فضلوا ترميمها وإصلاحها وبقاءهم بها.