شكرا لقرائتكم خبر عن ليه الحكومة بتهد بيوت عدى عليها سنين من الفساد؟..سيلفي تيوب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلقة جديدة يطلقها الخليج 365 من البرنامج الأسبوعي سيلفى تيوب، الذى يقدمه الزميل أسامة طلعت، وتدور أحداث الحلقة حول قانون التصالح وما تم مؤخرا من تعديلات.
ويتناول البرنامج تعديلات قانون التصالح، حيث سيتم تخفيض الرسوم بنسبة 25% كما سيتم توحيد رسوم التصالح بالقرى لـ 50 جنيه للمتر .
سيلفى تيوب برنامج أسبوعى يقدم فى إطار ساخر، يعرض يوم الإثنين من كل اسبوع.
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