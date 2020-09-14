شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الآمن المركزى – تقسيم عمر بن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة– النهضة بالكامل" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020 وحتى العاشرة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 16-9-2020، نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.