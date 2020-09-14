أخبار مصر

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلن شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدة مناطق بالمحافظة وهى "جمال عبد الناصر ومتفرعاته – مدينة قباء – عمارات الفاروقيه – قطاع الآمن المركزى – تقسيم عمر بن الخطاب – اسكانات السلام المختلفة– النهضة بالكامل" لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة العاشرة مساء يوم الثلاثاء الموافق 15-9-2020 وحتى العاشرة صباح اليوم التالى الأربعاء الموافق 16-9-2020،  نظراً لقيام جهاز مدينة العبور بأعمال صيانة داخل محطة مياه العبور.

 

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا