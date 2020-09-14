وزير النقل يشهد عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك لـ"شققهم".. والسكان يستقبلونه بالورود - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

شهد اليوم الفريق كامل الوزير، وزير النقل عودة سكان عمارة الشربتلي بالزمالك إلي شققهم، بعد انتهاء أعمال إصلاح عمود الركن المتضرر من العمارة بسبب مرور ماكينة الحفر العميق بمحطة صفاء حجازي بالزمالك، حيث تم الانتهاء من تنفيذ كافة الأعمال الهندسية التي أقرتها اللجنة الهندسية التي شكلت من أساتذة كلية الهندسة بجامعة عين شمس لعمل التقرير الفني الخاص بإصلاح الركن المتضرر والإشراف علي كافة عمليات الإصلاح.

كان في استقبال وزير النقل، عدد من سكان العمارة الذين قدموا الورود لوزير النقل مؤكدين على شكرهم العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة، ووزارة النقل على التحرك السريع منذ اللحظة الأولي لإعادة العمارة إلي وضعها الطبيعي مشيرين إلي التعامل المتميز من قبل وزارة النقل والشركة الفرنسية المنفذة لمشروع المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، وأن العمل كان يسير علي مدار الساعة لسرعة إنجاز الأعمال وسرعة عودتهم إلي العمارة، كما قدم الوزير الشكر والتقدير والورود إلى العمال والفنيين والمهندسين الذين قاموا باعمال الاصلاح تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية وإلغاء إجازاتهم الأسبوعية لسرعة الإنجاز

وأكد الوزير أن الحمل المتحرك الموجود في هذه الشقة الآن يبلغ 5 أضعاف الحمل المصممة عليه والتي كانت عليه عندما كانت جديدة ثم لبى وزير النقل دعوة أحد سكان العمارة للترحيب بالوزير ورئيس وقيادات هيئة الأنفاق داخل شقته لتقديم كل الشكر والتقدير لوزارة النقل على التعامل المتميز خلال هذه المشكلة.

وأكد الوزير أن السكان تعاملوا مع الأزمة بكل حب ووطنية للوطن، ووثقوا في قدرة الحكومة على حل الأزمة، والتعامل مع الموقف بحكمة وقدرة عالية، و أنه منذ اللحظة الأولى تم التحرك بسرعة لإنجاز الموقف، وتنفيذ تعليمات اللجنة الفنية واللجنة الهندسية الاستشارية المشكلة للتعامل مع هذه الأزمة.وأن العمارة آمنة تماما، مضيفا أننا كوزارة النقل كنا قد وعدنا سكان العمارة لتعود العمارة إلى حالتها، وهو ما تم بالفعل واليوم نحن نحتفل سويا بهذا الحدث مشيرا إلى أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق على استعداد تام لتجديد جميع أعمال مرافق عمارة الشربتلي، بناء على طلب سكانها وأن الوزارة تنفذ خطتها لتحديث وتطوير العمارة، وقتما يطلب السكان تنفيذ ذلك، إذ إن العمارة تحتاج إلى تحديث جميع مرافقها كل فترة بصفة دورية نظرا لقدم تاريخ إنشاء العمارة.