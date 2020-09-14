17 نوفمبر.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بقضية "حريق حي الوراق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي: قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، حجز جلسة الحكم على متهم في قضية "حرق حر الوراق"، لجلسة 17 نوفمبر؛ للحكم. وجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الاشخاص.

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