ضُبط بـ"18 كيلو استروكس".. حبس تاجر مخدرات في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أمرت نيابة إمبابة، بحبس أحد أخطر تجار المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 18 كيلو من الإستروكس المخدر، و5 كيلو من مخدر الشادو.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم إمبابة بقيام "ع. أ" 37 سنة، بمزاولة نشاطاً إجراميًا تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

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تم إعداد عدة أكمنة سرية أسفرت أحدها عن ضبطه بالمنطقة سكنه وبحوزته كمية من نبات الاستروكس المخدر وزنت 18 كيلو و 100 جرام وكمية من نبات الشادو المخدر وزنت ٥كيلو و 100جرام وكمية من تبغ، السجائر وزنت 3 كيلو جرام.

كما تم ضبط جركن يحوي داخله مادة سائلة " تنر وكمية من الأكياس الشفافة لتعبئة المواد المخدرة وكوب وطبق بلاستيك كبيران الحجم وقمع بلاستيك يستخدم لسحب المواد السائلة وسكبها على المواد المخدرة، ميزان حساس ومستلزمات أنتاج

وضبط بحوزته مبلغ مالي 96 ألف و400 جنيه مصري وهاتف محمول تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.