أبرزها دواجن فاسدة.. سرطة التموين تضبط 1167 قضية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري. أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1167) قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الإبراهيمية (بمحافظة الشرقية)، بحوزته (4,980 طن "دواجن كامل- أجزاء دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير خاضعة للإشراف البيطري-غير صالحة للاستهلاك الآدمي) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت الحملات، مالك مصنع لإنتاج الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة فاقوس (بمحافظة الشرقية)، بحوزته (5 طن "مستلزمات أعلاف حيوانية" بدون مستندات تدل على منشأها وغير مطابقة للمواصفات القياسية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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