بـ "الحشيش والهيروين".. سقوط عصابة الشقيقين لترويج المخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط كمية من مخدري الحشيش والهيروين حوزة شقيقين بالقاهرة. تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت 615جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول) حوزة ( شقيقين - عاطلين - مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان للاتصال بعملائهما . تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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