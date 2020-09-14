ضبط سيارة نقل محملة 150 كيلو ذهب خام بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة نقل (لاذ قائدها بالفرار)، أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بمديرية أمن أسوان محملة (2 جوال بداخلهما كمية من أحجار الكوارتز التي يستخرج منها خام الذهب تزن حوالي 150 كيلو جرام – 2 جركن بنزين). وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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