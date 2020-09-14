ضبط شخص بحوزته 3800 طن ألعاب نارية محظورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة سمنود (بمحافظة الغربية)، بحوزته (3800 طن ألعاب نارية "أنواع وأحجام مختلفة" مجهولة المصدر محظور تداولها بالأسواق). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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