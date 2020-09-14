الداخلية: ضبط مختطفي طالب وطلب فدية مليون جنيه من أسرته بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طالب بالجيزة ومساومة أهليته على دفع مليون جنيه نظير إطلاق سراحه، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الأهرام بلاغا من ربة منزل - مُقيمة بدائرة القسم بغياب نجلها طالب وتلقيها اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله مبلغ مالي قدره مليون جنيه كفدية لإعادته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة وهم (سائقين، جزار، عاملين، شيف، موظف– لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بالجيزة) .

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرر السائقين باتفاقهما على اختطاف المجنى عليه للتحصل على مبلغ الفدية نظراً لسابقة عملهما بحراسة العقار سكنهم وتعامل والدة المجنى عليه معهما لتوصيلها وأنجالها عقب عملهما كسائقين لسيارات أجرة .

وأضاف المتهمان بقيامهما بالاستعانة بباقي المتهمين لتنفيذ مخططهما وبتاريخ الواقعة قام الجزار باستدراجه المجنى عليه من أمام العقار سكنه بزعم تسليمه متعلقات أرسلها والده له وإصطحبه بسيارة ملاكي قيادة أحد العاملين يستقلها بصحبته (الشيف والموظف ) واحتجزوه بمنزل الشيف وعقب ذلك قام أحد المتهمين بالاتصال بوالدته ومساومتها على دفع مبلغ الفدية ولدى استشعارهم بملاحقتهم أمنياً قاموا بإطلاق سراح المجنى عليه.

وأرشد المتهمين عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة وأضافوا بتخلصهم من الهاتف المحمول المستخدم في عملية المساومة بإلقائه من أعلى الطريق الدائري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.