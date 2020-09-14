أخبار مصر | العناني يلغي نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر العناني يلغي نتيجة انتخابات مجلس إدارة غرفة الشركات ووكالات السفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتتولى اللجنة مباشرة أعمال مجلس إدارة الغرفة لمدة شهرين من تاريخ سريان هذا القرار أو لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد أيهما أقرب.
وفى سياق متصل، استقبل الدكتور خالد العناني، فى مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السيد نادر الببلاوي لمناقشة المحاور الرئيسية لخطة العمل خلال الفترة المقبلة.
حضر اللقاء رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ورئيس غرفة المنشآت الفندقية.
وحرص الوزير على تقديم الشكر للمجلس السابق لإدارة غرفة الشركات السياحية برئاسة الأستاذ حسام الشاعر، على ما بذلوه من جهد خلال الفترة السابقة للنهوض بقطاع السياحة وخاصة لعملهم فى فترة صعبة استطاعوا خلالها أن يؤدوا عملهم باقتدار.
كما تمنى الوزير التوفيق والنجاح للجنة تسيير الأعمال الجديدة فى تنفيذ مهامها ومسئولياتها على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن الدكتور نادر الببلاوى له خبرة واسعة بالمجال، فمنذ عام ١٩٩٦ كان عضوا فى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، ثم عضو فى مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ثم شغل منصب نائب رئيس الاتحاد.