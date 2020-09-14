أخبار مصر | رئيس الوزراء يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يوافق على إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض تطورات مشروع مدينة دمياط للأثاث. وحضر الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وأسامة صالح رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع فى استكمال باقى مكونات مشروع مدينة دمياط للأثاث، لاسيّما ما يتعلق بالاستفادة بتصميمات عالمية معاصرة تساعد فى زيادة فرص التصدير للأسواق الأوروبية، وتتماشى مع التفضيلات الغربية فى عالم الأثاث، من خلال ما يمكن أن يقدمه خبراء عالميون فى هذا المجال.

وأشار مدبولى إلى أهمية الترويج للحوافز التى يتيحها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتى سوف يستفيد منها مصنعو الأثاث فى دمياط، بالإضافة إلى الحوافز الأخرى التى يتيحها قانون الاستثمار.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط للأثاث، أوضح أن الفترة الماضية شهدت تباطؤا فى استقدام خبراء تطوير صناعة الأثاث بسبب ظروف جائحة كورونا وتأثيراتها على حركة الطيران، لكن خلال الشهر القادم سوف يصل وفد ألمانى يمثل إحدى كبريات الشركات الألمانية لعمل أمر توريد لتصميمات عصرية من الأثاث، وسوف يتبعه وصول وفود أخرى.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن أسامة صالح رئيس مجلس إدارة الشركة، أكد أن أول مصنع كبير بالمدينة تم إنشاؤه على مساحة 4000 متر مربع سوف يبدأ العمل نهاية العام الجارى، وهو مصنع متطور يمتلك قدرات تصديرية عالية، هذا بالإضافة إلى ورود عدة طلبات من مصنّعِين للحصول على قطع أراض لإقامة مصانع كبيرة تعتمد على مدخلات انتاج من الورش الصغيرة.

من جانبها أشارت وزيرة التجارة والصناعة إلى اللجنة المشكلة من عدة جهات لبحث مقترحات تيسير وحل أية عوائق تواجه أصحاب الورش والمصنعين، والتى من المنتظر أن تنتهى من تقريرها نهاية الأسبوع القادم لعرضه على رئيس الوزراء.

وعرضت محافظ دمياط تطورات العمل بالمشروع منذ افتتاحه، مشيرة إلى مقترح إقامة معرض دائم لمنتجات مدينة دمياط للأثاث فى القاهرة، على غرار المعرض الدائم الموجود فى دمياط، من أجل التعريف بمنتجات المدينة من مختلف أنواع الأثاث، وهو المقترح الذى وافق عليه رئيس الوزراء، موجهًا بسرعة العمل على تنفيذه، بالإضافة لسرعة عرض تقرير اللجنة المعنية بمراجعة آليات العمل بالمدينة، حتى يتسنى تنفيذ توصياتها التى تهدف إلى مزيد من التطوير للمشروع.

