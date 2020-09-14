مصر | حبس شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بالمقطم

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس شقيقين بحوزتهما كمية كبيرة من الحشيش والهيروين بالمقطم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية اليوم الأثنين، حبس شقيقان تخصص نشاطهما الاجرامى فى الاتجار فى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على مخدر الحشيش ومخدر الهيروين.

كما أمرت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيميائي وإرسال تقرير وافى بها.

وأفادت التحقيقات بتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفادة تمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 615جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 350 جرام، مبلغ مالى، ع2 هاتف محمول ) حوزة شقيقين عاطلين، مقيمان بدائرة قسم شرطة المقطم - لهما معلومات جنائية مسجلة ) وذلك حال تواجدهما بمنطقة سكنهما.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة والهاتفان للإتصال بعملائهما، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمةز