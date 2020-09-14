مصر | ١٧ نوفمبر.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"حريق حي الوراق" 

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر ١٧ نوفمبر.. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ"حريق حي الوراق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، تحديد جلسة ١٧ نوفمبر الحكم على متهم في اتهامه بـ"حرق حي الوراق". وصدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب محمد متولى وعماد الدرمللي. ووجهت النيابة للمتهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين والإضرار بالسلم العام والأمن بداخل المجتمع المصري، كما اشتركوا عمدا في حرق دراجة نارية مملوكة لوزارة الداخلية كما حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا وطلقات بدون ترخيص وقنابل مولوتوف، وهي أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

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