مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة تسممت بسبب تناولها قطعة حشيش بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة تسممت بسبب تناولها قطعة حشيش بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستعلمت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأثنين، عن الحالة الصحية لطفلة تسممت بسبب تناولها قطعة من الحشيش في مدينتي بالقاهرة الجديدة.

وكشف التقرير الطبي عن أن سبب التسمم هو تناول الطفلة قطعة من مخدر الحشيش وجدتها داخل المنزل

كما أستمعت النيابة إلى أقوال والد الطفلة التى أكد أنه يتعاطى المواد المخدرة في المنزل وأثناء لهو ابنته بالشقة عثرت على قطعة على الأرض وتناولتها مما أصابها بتسمم.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمرعامين مصابة بحالة إعياء شديد، وباستدعاء والها أقرا أنه يتعاطى مخدر الحشيش منذ فترة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراءات تحريات المباحث حول الواقعة.