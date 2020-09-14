مصر | الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة تسممت بسبب تناولها قطعة حشيش بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر الاستعلام عن الحالة الصحية لطفلة تسممت بسبب تناولها قطعة حشيش بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكشف التقرير الطبي عن أن سبب التسمم هو تناول الطفلة قطعة من مخدر الحشيش وجدتها داخل المنزل
كما أستمعت النيابة إلى أقوال والد الطفلة التى أكد أنه يتعاطى المواد المخدرة في المنزل وأثناء لهو ابنته بالشقة عثرت على قطعة على الأرض وتناولتها مما أصابها بتسمم.
تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، إخطارا من المستشفى يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمرعامين مصابة بحالة إعياء شديد، وباستدعاء والها أقرا أنه يتعاطى مخدر الحشيش منذ فترة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة اجراءات تحريات المباحث حول الواقعة.