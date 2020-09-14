مصر | تأجيل محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر ومازن المميز لـ 21 سبتمبر 

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة فتاة التيك توك شيماء شاكر ومازن المميز لـ 21 سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية محاكمة شيماء احمد شحاتة شاكر إحدى مقدمات المحتويات المنافية للآداب على تطبيق تيك توك، وآخر يُدعى "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته " مازن المميز " بعد إحالتهما، بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع فى واقعة فتاة التيك توك منة عبد العزيز وما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى.. وذلك لجلسة 21 سبتمبر الجاري للمرافعات.

وكانت قد أحالت نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار حسن الجوهري في 28 يوليو الماضي "مازن ابراهيم الطاهر محمد وشهرته " مازن المميز " والمتهمة شيماء احمد شحاتة شاكر للمحاكمة الجنائية، أمام المحكمة الاقتصادية بالقضية رقم 1319 لسنة 2020 جنح مالية والمقيدة برقم 1467 لسنة 2020 حصر إقتصادية،

وجاء قرار الاحالة بعد الاطلاع علي الاوراق الخاصة بالتحقيقات والتي قيدت جنحة بالمادتين 25 و138 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلوماتوقالت النيابة في قرار الاحالة ان المتهمين في غضون شهر مايو 2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة اعتديا علي المبادئ والقيم الاسرية في المحتمع المصري بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية _ الصفحات الخاصة بهما علي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وانستجرام _ مقاطع مرئية وصور ومنشورات تضمنت تعديا علي تلك المبادئ والقيم وأتاحا للكافة الاطلاع علي محتواهم علي النحو المبين بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي _ المرفق علي النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.

وكان المحامى أشرف فرحات، تقدم ببلاغ ضد المتهمة، بعد نشرها عدة مقاطع مخلة، وتمكنت الشرطة من القبض على المتهمة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معها ونسبت لها إتهامات الاعتداء على قيم المجتمع، وفي ختام التحقيقات، أمرت بإحالتها للمحاكمة الجنائية.