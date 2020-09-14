مصر | "يعانى من الصرع ".. حفظ تحقيقات العثور على جثة موظف بحلوان

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر "يعانى من الصرع ".. حفظ تحقيقات العثور على جثة موظف بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتبين من مناظرة الجثة أن المتوفى مصاب بكدمات في رأسه، نتيجة إصابته بحالة صرع تسببت في قيامه بصدم رأسه في الحائط.
وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من شاب، مفاده اكتشافه جثة والده، ويدعى "رأفت محمد"، 50 سنة، موظف بمصنع، مصاب بكدمات بالرأس، داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال الفحص تبين أن المتوفى يصاب بحالة صرع بسبب تعاطيه أقراص الأبتريل المخدرة، ويوم الواقعة أثناء عمله داخل المصنع أصيب بحالة تشنجات وقام زملائه بحمله والذهاب به لمسكنه، وتوفى أثناء تواجده بمفرده نتيجة تناول جرعة من المواد المخدرة.
وعثر الرائد محمد عبدالحليم، معاون مباحث حلوان، أثناء إجراء المعاينة، على بعض الأدوية المهدئة التي يتعاطاها المتوفي في حالة إصابته بنوبة صرع، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.