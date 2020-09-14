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مصر | "يعانى من الصرع ".. حفظ تحقيقات العثور على جثة موظف بحلوان

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر "يعانى من الصرع ".. حفظ تحقيقات العثور على جثة موظف بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة بحلوان، اليوم الاثنين، حفظ التحقيقات حول العثور على جثة موظف لقى مصرعه بسبب تعاطيه جرعة مخدرات زائدة داخل شقته بمدينة حلوان، بعدما تبين من خلال التحقيقات، والتقرير الطبى أن الوفاة حدثت نتيجة إصابته بحالة صرع تسببت في قيامه بصدم رأسه في الحائط وتناوله لمواد مخدرة أدت إلى وفاته فى الحال.

وتبين من مناظرة الجثة أن المتوفى مصاب بكدمات في رأسه، نتيجة إصابته بحالة صرع تسببت في قيامه بصدم رأسه في الحائط.


وعدم وجود أى آثار لإصابات ظاهرية، تشير إلى وجود عنف جنائى ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغًا من شاب، مفاده اكتشافه جثة والده، ويدعى "رأفت محمد"، 50 سنة، موظف بمصنع، مصاب بكدمات بالرأس، داخل شقته بدائرة القسم، وبالانتقال الفحص تبين أن المتوفى يصاب بحالة صرع بسبب تعاطيه أقراص الأبتريل المخدرة، ويوم الواقعة أثناء عمله داخل المصنع أصيب بحالة تشنجات وقام زملائه بحمله والذهاب به لمسكنه، وتوفى أثناء تواجده بمفرده نتيجة تناول جرعة من المواد المخدرة.

وعثر الرائد محمد عبدالحليم، معاون مباحث حلوان، أثناء إجراء المعاينة، على بعض الأدوية المهدئة التي يتعاطاها المتوفي في حالة إصابته بنوبة صرع، وتبين من التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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