مصر | تعرف علي جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 14 سبتمبر 2020 01:42 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف علي جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ،و أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتى:-

تمكنت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، من ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها ) بضائع أجنبية الصنع- سجائر) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (32 ألف جنيه).

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد في ضبط (1) قضية، بينما في مجال الأمن العام، تم ضبط 14) قضية أبرزها (إنتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائى).



وعن مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (1047) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن الإجتماعى، تم مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة:ضبط (1) قضية.