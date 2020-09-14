شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للمرأة» يكرّم سيدة القطار.. ومايا مرسي تعلن تحقيق حلمها في تجهيز حديقه آمنة للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم المجلس القومي للمرأة صباح اليوم السيدة صفية إبراهيم المعروفة إعلاميا باسم (سيدة القطار) وذلك على الموقف الذي قامت للدفاع عن أحد المجندين أثناء تواجدها بالقطار.

استقبلتها مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقر المجلس في مدينة نصر بدأ اللقاء بتقديم باقة ورد ودرع المجلس تكريماً لها على موقفها العظيم، وقالت رئيس المجلس: «انا اعتبر السيدة صفية اليوم انها ست ستات مصر، اراها المربية العظيمة التي أسعدت قلوب المصريين رجالا ونساء، وفرضت حالة من البهجة ورفعت رأس سيدات مصر.. هي بحق عظيمة من عظيمات مصر في دفاعها عن الجندى الخلوق المحترم.. لا توجد كلمات تعبر عن هذا الموقف النبيل غير انك شرفتى سيدات مصر بإحساس الأمومة العالى عندك وانك اعتبرتى الجندى ابن من ابنائك ولم ترضى له كسرة النفس والإهانة، وتكريمك اليوم هو أبسط رد مننا جميعا عليكى يا بنت الأصول»، وأضافت قائلة :«ستات مصر جدعة أوى وبمليون ست».

وأكدت مايا مرسى أنه صدر قرار من المجلس بضم السيدة صفية ابراهيم لعضوية فرع المجلس بمحافظة الغربية وهذا تكريم بسيط من المجلس واعضاءه، وعبرت عن املها أن تراها في المجالس المحلية أو البرلمان بعد الشعبية الكبيرة التي حصلت عليها مؤخراً .

وأضافت رئيسة المجلس أنها بصدد تجهيز حديقة المدرسة التي تعمل بها بالكامل وفى أقرب وقت وسوف يطلق عليها اسم «حديقة صفية» حتى يتذكر الجميع هذا الموقف المشرف للسيدة صفية تحقيقا لحلمها في توفير مكان أمن للأطفال .

كما وجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام وشكر لزوج السيدة صفية المحترم الاصيل الفخور بزوجته، مؤكدة أنه نموذج مشرف للرجل المصرى الداعم والمساند لزوجته .

وفى كلمة السيدة صفية ابراهيم قالت :«أنا حسه أنى بحلم ولو كان حد قالى من أسبوع أنى هقابل الدكتورة مايا مرسى وكبار قيادات الدولة واتكرم منهم مكنتش هصدق ،» وظلت تردد: «هذا من فضل ربى وما جزاء الاحسان إلا الاحسان»، واضافت قائلة: «انا جبرت بخاطر المجند عبدالله وربنا جبر بخاطرى، ومكنتش هسامح نفسى ابداً لو كان نزل من القطر مكسور النفس»، وتابعت «أنا بكيت على الجندى لأن الإهانة صعبة والجندى مؤدب جدا وسمع كلامى على طول ورجع مكانه وصمم يدفع لى الفلوس».

وفى ردها على على ما يثار على وسائل التواصل الاجتماعى أن الموضوع عادى وأخذ أكبر من حجمه قائلة:«»اللى يقدر يمنع نعمة ربنا عنى يقطعها «.

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