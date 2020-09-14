شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» تكشف «حيتان الإسكندرية»: 5 مقاولين سددوا 950 مليون جنيه للتصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علمت «المصري اليوم» أن أبرز الحيتان الذين أشار إليهم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، خمسة منهم مقاول واحد «ج .ا» سدد 300 مليون جنيه بينما سدد المقاول «م. ا» 200 مليون جنيه والمقاول «ج.ح» مبلغ 200 مليون جنيه فيما سدد المقاول «ع.ش» مبلغ 100 مليون جنيه والمقاول «ا. ح» سدد 150 مليون جنيه .

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قد قال إن «حيتان مخالفات البناء في المحافظة كثر»، وأوضح أن أحدهم سدد 200 مليون جنيه وآخر سدد 150 مليون جنيه .

وأضاف الشريف في تصريحات صحفية: «أحد الأشخاص قام ببناء 23 برجاً مخالفاً وتم ضبطه وهو محبوس الآن على ذمة النيابة العسكرية».

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد تحدث عن «كبار من المقاولين بنوا أبراج مخالفة بكميات كبيرة في فترات سابقة»، وأشار إلى دفع بعضهم في الإسكندرية مئات الملايين من الجنيهات للتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح «مدبولي» أنه تم إلقاء القبض على هؤلاء المقاولين، وتمت إحالتهم للنيابة العسكرية بالفعل، وتم تحديد مخالفتهم، وهو الأمر الذي وصل لدفع أحدهم مبلغ 200 مليون جنيهاً للتصالح، مشيرًا أن هناك 5 مقاولين دفعوا للتصالح في مخالفات بنائهم مليار جنيها كاملة.

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