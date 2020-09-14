شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة ملوى يتفقد موقع محطة معالجة على مساحة 16 فدانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى في المنيا، ومدير أملاك الدولة، أراضى أملاك الدولة بعرب أبوقلتة وعرب بنى خالد، واستهدفت المعاينة مساحة الأرض المزمع إقامة محطة معالجة عليها، على مساحه 16 فدانا، وكذلك المرور على مساحة 864 فدانا والواقعة بجوار أبراج الضغط العالى وخط الغاز للتأكد من عدم وجود تعدى عليها.

وأكد على ضرورة المرور المستمر للمحافظة على أراضى أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة.

وأكد رئيس المجلس أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات اللواء الوزير أسامة القاضى محافظ المنيا، بالمضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.