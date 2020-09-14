مدير تعليم المنوفية يتابع اختبارات اليوم الثاني للمتقدمين للإلتحاق بمدارس Stem

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية اختبارات اليوم الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية المتقدمين للالتحاق بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا Stem والتي تعقد بقاعة مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية وقاعة مبنى اختبارات الرخصة الدولية بشبين الكوم. وتأكد سويد من انتظام جميع الطلاب المتقدمين في الحضور متبعين الاجراءات الأمنية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الجميع. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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