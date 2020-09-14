شكرا لقرائتكم خبر عن توصيل الغاز الطبيعي لبعض المناطق بمدينة رأس غارب بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة راس غارب، توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعي، مع شركة سيتى جاز، لبعض المناطق براس غارب، والتي شملت مناطق التلفزيون – الإيمان – إمتداد الإيمان – الشباب أمام السوق الجديد – تقسيم الشركة العامة. وأضاف، أن شركة سيتى جاز، ستقوم بأعمال التشوينات لبدء العمل بتوصيل الغاز للمناطق التي تم اعتمادها، مشيرا إلى أن توصيل الغاز الطبيعى، لتلك المناطق يخدم عدد (12347) نسمة من أهالي مدينة راس غارب. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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