شكرا لقرائتكم خبر عن تموين المنوفية: ضبط 80 طن ملح بمصنع مخالف بالمنطقة الصناعية بقويسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية حملاتها التموينية المكبرة لضبط المخالفين وتمكنت من ضبط 199 قضية تموينية خلال 48 ساعة، كما تمكنت من ضبط وتحرير محضر رقم 17173 لسنة 2020 جنح قويسنا ضد صاحب مصنع ملح بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لمزاولته النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة واستخدام علامات وبيانات تجارية دون الحصول على ترخيص وتم ضبط كمية 80 طن ملح تم التحفظ عليها.

كما تم تحرير محضر رقم 1811 لسنة 2020 جنح بركة السبع ضد صاحب محل عطور لحيازته وعرضه للبيع عطور مجهولة المصدر وتم التحفظ على عبوات مجهولة المصدر، فيما تم تحرير محضر رقم 1606 لسنة 2020 جنح شبين الكوم ضد صاحب محل جزارة بناحية ميت خلف مركز شبين الكوم لحيازته وعرضه للبيع لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الادمي وتم التحفظ على 22 كجم لحم بقري .

كما تم تحرير محضر رقم 3890 لسنة 202 جنح أشمون ضد صاحب محل أدوات منزلية بناحية أشمون وذلك لحيازته وعرضه للبيع أدوات منزلية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 65 أطقم منزلية مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر رقم 3936 لسنة 2020 جنح أشمون ضد صاحب مخبز بلدي بناحية أشمون لتجميعه دقيق بلدي مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله بهدف إعادة بيعه بالسوق السوداء وتم التحفظ على عدد 4 شكائر دقيق بلدي .

وقد صرح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن استمرار شن حملات تموينية يوميا، أسفرت خلال يومين عن تحرير 199 محضر تمويني تنوع ما بين 100 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و99 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى .