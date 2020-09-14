شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم من كلية مريضة بمستشفى السويس العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قام قسم المسالك البوليه بمستشفى السويس العام بإجراء جراحه ناجحه لمريضه عمرها ٤٠ عام تعانى من وجود ورم بالكليه اليمنى مما أدى الى استئصالها. واكدت صحة السويس أن حاله المريضه مستقره ولازالت بالمستشفى لمتابعتها وسيتم الخروج بعد اطمئنان الاطباء على صحتها والقدره على ممارسه حياتها بشكل طبيعى. مستشفي السويس العام الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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