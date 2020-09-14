شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير مخرات السيول ورفع كفاءة شبكات المياه والصرف استعداداً لموسم الشتاء بشمال خليج السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، أنه جارٍ تنفيذ أعمال التطهير لمخرَّات السيول والتأكد من رفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي استعداداً لاستقبال موسم الشتاء المصاحب لسقوط الأمطار بشمال خليج السويس.

وأوضحت المهندسة أسماء مخلوف، نائب رئيس جهاز تنمية خليج السويس، أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تقلبات فصل الشتاء، وما يأتي معه من أمطار تصل إلى حد السيول، كما تم التنسيق بين كافة الإدارات المختلفة من شبكات المياه والصرف الصحي للتأكد من رفع كفاءة شبكات الصرف وتطهير كافة مخرَّات السيول وغرف تصريف الأمطار والتأكد من جاهزية المعدات الخاصة بذلك.

وأشارت المهندسة أسماء مخلوف إلى أنه تم تشكيل فريق عمل لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات ومراجعة الاستعدادات النهائية لاستقبال موسم الشتاء وكيفية إدارة الأزمات.