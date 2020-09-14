شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن شروط التطوع لتجارب لقاح كورونا.. هل يحق للمتطوع الانسحاب؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة الصحة والسكان، شروط وإجراءات التسجيل، المتطوعين لإجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى انه لابد إلا يقل سن المتطوع عن ١٨ سنة ويتم التسجيل بالرقم القومي أو جواز السفر، ويخضع المتطوع إلى تقييم من قبل فريق عمل الدراسة التابع للوزارة، ويوقع المتطوع على على كافة الإجراءات والشروط.

واكدت الوزارة، على أن المتطوع يملك قرار الانسحاب في أي وقت أثناء الدراسة ولن يتحمل أي مسؤولية ناجمة عن هذا القرار بأي شكل ولن ينعكس على المتابعة الطبية المبحوث.

وشددت الوزارة على سرية بيانات المتطوعين لإجراء التجارب السريرية لأول مرة في مصر. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,009

تعافي 84,161

وفيات 5,648

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