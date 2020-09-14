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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور .. 300 طالب مصري يبدأون الدراسة في مدرسة نجيب محفوظ بميلانو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتظمت الدراسه اليوم بمدرسة نجيب محفوظ المصريه بميلانو والمعتمدة من إيطاليا ومصر منذ عام 2006 وتدرس المنهجين المصري والإيطالي، وذلك في إطار بدأ العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات الإيطالية مع بدء العام الدراسي الجديد , وذلك بعد إغلاق المدارس والجامعات في إيطاليا منذ 7 أشهر بسبب جائحة كورونا التي ضربت إيطاليا بشده .
وقال محمود عثمان رئيس مجلس إدارة المدرسة «أن المدرسه المصريه إتخذت كافه الاحتياطات الاحترازية اللازمة طبقا لتعليمات وزارة الصحه والتربيه والتعليم الايطالية وذلك للحفاظ على الطلبه والعاملين بالمدرسه .
وأوضح أنه تم إستقبال طلاب المدرسة البالغ عددهم 300 طالب من بينهم 8 طلاب عرب من تونس والمغرب والأردن بالورود والبالونات الملونة بأعلام مصر وإيطاليا .
وقد انتظم أكثر من خمسه مليون ونصف طالب إيطالي في المدارس والجامعات اليوم في ظل إتخاذ إجراءات إحترازيه مشددة ومراعاة التباعد الجسدي وقد بدأت الدراسه في ثلاثه عشرة مقاطعه ايطاليه، ومن المقرر أن تبدأ في بقية المقاطعات الإيطالية الأخري يوم 24 سبتمبر الحالي .
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