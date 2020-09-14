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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال القافلة البيطرية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انطلقت اليوم اعمال القافلة البيطرية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد لعلاج الماشية من مرض الجلد العقدى ،وأكد الدكتور ناجى عوض مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، انه تم بدء تنفيذ القافلة البيطرية المجانية لمركز الفرافرة، اليوم الإثنين تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة،وذلك لعلاج الماشية المصابة بالجلد العقدى وتحصين الماشية الغير مصابة وحمايتها.
وقال ان القافلة مجانية لمدينة الفرافرة وقراها وتستمر لمدة يومين وسيتم على هامش هذه القافلة تقديم ندوات إرشادية لصغار المربيين لتوعيتهم بأهم الأمراض التي تصيب الثروة الماشية خلال هذه الفترة بالإضافة إلى كيفية مواجهة مرض الجلد العقدي الذي ظهر فى عدد من المناطق والقرى فى الفترة الأخيرة .
من ناحية أخري، أكد عوض أن المديرية انتهت من إجراءات تحصين الماشية وفحصها ضد مرض الجلد العقدي واتخاذ الإجراءات الوقائية بكافة مراكز المحافظة من خلال فرق التحصين المتنقلة والندوات الإرشادية لتوعية المزارعين.
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