شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: المتطوع لا يتحمل أي رسوم ويحصل على اللقاح والفحوصات بالمجان طوال فترة الدراسة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت وزارة الصحة والسكان، فتح الموقع الالكتروني لتلقي طلبات المتطوعين لإجراء التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الشركة الراعية لإجراء التجارب، ستوفر اللقاح مجانا وبدون أي رسوم للمتطوعين، بالإضافة إلى التكفل بدفع رسوم ومصروفات الاختبارات والفحوصات المختلفة المتعلقة بالدراسة.
وقالت الوزارة، للمتطوعين، أن الدراسة السريرية هدفها تقييم مدي فاعلية اللقاح وليس يوجد ما يضمن أنك ستسفيد من هذا اللقاح اذا قررت المشاركة في هذه الدراسة ولكن قد يساعدك هذا الإجراء على الوقاية من الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، موضحة أن الدراسة تستهدف ٦ آلاف مبحوث من الاصحاء تتراوح أعمارهم من ١٨ إلى ٦٠ سنة.
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