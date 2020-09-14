شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم بني سويف» تتابع الامتحانات الإلكترونية للمتقدمين لمدرسة المتفوقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت سهام يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، لليوم الثاني، الامتحانات الإلكترونية للطلاب المتقدمين لمدرسة المتفوقين من أبناء بني سويف.

وأكدت «يوسف» أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتعقيم القاعات وتوفير الجو المناسب لعقد الامتحانات، وتحديد أكثر من قاعة لأداء الامتحان، والتي تتم بمركز التطوير التكنولوجي وقاعة مدرسة سان مارك وقاعة مدرسة الشهيد محمد شاكر.

وأضافت وكيل الوزارة بأن الامتحانات بدأت أمس الأحد، والإمتحان يتم إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ويتم الامتحان في مواد العلوم واللغة الإنجليزية والرياضيات وأسئلة المعلومات العامة والذكاء، ويتم أداء الامتحان على 3 فترات يوميًا كل فترة ساعتان ونصف.

وأشارت وكيل الوزارة بأن عدد المتقدمين 512 طالبًا من أبناء بني سويف، حيث أدى في اليوم الأول 129 طالبًا، وفي اليوم الثاني 201 طالبًا، وتُستكمل غدا وبعد غد الامتحانات لباقي الطلاب المتقدمين.