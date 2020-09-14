شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار لـ"الخليج 365": المجند وش السعد والناس بتنادينى بـ"أم عبدالله" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، عن سعادتها باستقبالها فى المجلس القومى للمرأة وتكريمها من المجلس، قائلة : تكريم المجلس حاجة كبيرة ورئيسة المجلس فى غاية الرقى ومش قادرة أعبر عن اللى جوايا".
وأضافت سيدة القطار، لليوم السابع ، أن تعيينها بفرع المجلس بالغربية مفاجأة لها وأنها لم تخطط حتى الآن وستفكر فيما يمكن تقدمه من خلال الفرع".
وعن أحلامها قالت سيدة القطار : "بتمنى رضا ربنا والصحة والعافية ولمصر تكون فى أعلى مكان وإن قلوب الناس تبقى كويسة على بعضها ونراعى ضميرنا وربنا فى كل تعاملاتنا".
وأكدت سيدة القطار ، أنها ستزور الجندى عبدالله بعد إجازته من الكتيبة قائلة: "عبدالله دا وش السعد عليا وحاسه الناس هينادونى بأم عبدالله" ، مضيفة : "كنت جاية القاهرة بالقطر بس ملحقتوش".
كانت هذه تفاصيل خبر سيدة القطار لـ"الخليج 365": المجند وش السعد والناس بتنادينى بـ"أم عبدالله" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.