شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه عن مدينة العبور بالكامل وبعض المناطق بـ4 مدن أخرى لمدة 12ساعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز مدينة العبور، قطع المياه عن مدينة العبور بالكامل اعتبارا من الساعة العاشرة مساء غد الثلاثاء وحتى العاشرة صباح اليوم التالى .
كما سيتم قطع المياه عن المناطق التى تتغذي من الرافع 2 والتى تغذي مناطق الشروق والقاهرة الجديدة وبدر والعبور الجديدة .
كما سيتم قطع المياه عن مدينة السلام والنهضة، وذلك بسبب أعمال الصيانة .
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