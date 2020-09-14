شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شروط تضعها بطريركية الإسكندرية لحضور القداسات "بدون حجز مسبق" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت بطريركية الإسكندرية للأقباط الأرثوذكس "الكنيسة المرقسية"، تعليمات جديدة نصت من خلالها على قواعد لحضور القداسات "بدون حجز مسبق".

ووضعت البطريركية 3 تعليمات بخصوص القداسات بدون حجز، وهى تطبق كل الاجراءات الاحترازية ويقوم بمتابعة تلك الاجراءات لجنة النظام ويجب الالتزام الكامل بتعليماتهم، والشرط الثاني، إذا اكتمل العدد المسموح به "فرد في كل دكة" بأولوية الحضور لن يسمح بدخول أي فرد ولا يوجد أي استثناءات، ثالثا، يغلق الباب بعد نصف ساعة من ميعاد القداس ولا يسمح بالدخول بعدها حتى لو هناك أماكن متاحة بالكنيسة ولا يوجد أي استثناءات.



القداسات

ووضعت البطريركية جدولا بمواعيد القداسات التي ستكون بدون حجز مسبق، من الفترة 13-19 سبتمبر الجاري، وهي قداس يوم الأربعاء من 6-8 صباحا، و أخر الخميس من 8- 10 صباحا.

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وفى تعليماتها أكدت البطريركية على التالي، يجب احضار الكمامة واللفافة والمياه الخاصة للفرد، و مراعاة التباعد الاجتماعى، الالتزام بالمكان المخصص وعدم التحرك نهانياً أثناء القداس، وعدم خلع الكمامة أثناء القداس، وعدم التقبيل أثناء مرد قبلوا بعضكم بعضاً ويكتفى بالانحناء، وغادرة الكنيسة مباشرة بعد التناول، وعدم ترك أي مستلزمات بعد القداس، إضافة إلى عدم التواجد بالحوش بعد القداس.



تنبيهات

والسبت الماضى، أصدرت البطريركية القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية، قرارا خاصا بتنظيم خدمة صلوات الزواج بقطاع كنائس وسط الإسكندرية ،بموافقة القمص إبرام إميل الوكيل البابوى بالاسكندرية ،وذلك نظرا لتواجد تجمعات فى صلوات الزواج بالفترة السابقة مما نتج عنه إصابات متعددة بكورونا، لذا طالبت على ضرورة الحفاظ على مسافات التباعد الإجتماعى للحضور بصلوات الزواج.

وطالبت البطريركية، بضرورة الالتزام التام بتواجد فرد واحد فى كل "دكة"، مع الالتزام بإرتداء الكمامة بداية من دخول الكنيسة وحتى الخروج منها ، كما شددت الكنيسة على منع السلام باليد و القبلات و الأحضان حرصا على سلامة الحضور، وأن يتعهد العروسين بحضور عدد من المدعوين حسب سعة الكنيسة المقام بعا الصلاة و يتسلم العريس عدد محدود من الدعوات لتوزيعها على المدعويين، ولن يسمح بدخول أحد إلا من يحمل دعوة الفرح، وأن هذا الإجراء سيتم تطبيقه بحزم و دون إستثناء فى هذا الآمر ،كما حددت الكنيسة دفع كبلغ 1000 جنية كتأمين يتم استرداده بعد الصلاة فى حالة الالتزام بتطبيق كل شروط الاجراءات الاحترازية السابقة.