أخبار مصر

سفير كندا بالقاهرة يتوقع مشاركة مصر بمشروع متكامل في مجال البترول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا بالقاهرة يتوقع مشاركة مصر بمشروع متكامل في مجال البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الشركات الكندية تهتم بالاستثمار بشدة في قطاعات البترول والثروة المعدنية، متوقعًا مشاركة مصر في مشروع متكامل، باعتبارها شريكا تجاريا مهما فى القارة الأفريقية.

 

 

وغرد داتون قائلًا: إنه لمن دواعي سروري أن أتلقى مكالمة وداع مع وزير البترول والثروة المعدنية الشريك القوي لـكندا، حيث تقوم الشركات الكندية باستثمارات مهمة في هذه القطاعات وهناك مجال للنمو، موضحًا أن أحد أسباب ذلك، هو أن مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.

Advertisements

 

 

وقال داتون في تغريدته، إنه من المتوقع أن تشترك مصر في مشروع متكامل، باعتبارها شريك تجاري في القارة الافريقية .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سفير كندا بالقاهرة يتوقع مشاركة مصر بمشروع متكامل في مجال البترول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا