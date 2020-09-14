شكرا لقرائتكم خبر عن سفير كندا بالقاهرة يتوقع مشاركة مصر بمشروع متكامل في مجال البترول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الشركات الكندية تهتم بالاستثمار بشدة في قطاعات البترول والثروة المعدنية، متوقعًا مشاركة مصر في مشروع متكامل، باعتبارها شريكا تجاريا مهما فى القارة الأفريقية.
وغرد داتون قائلًا: إنه لمن دواعي سروري أن أتلقى مكالمة وداع مع وزير البترول والثروة المعدنية الشريك القوي لـكندا، حيث تقوم الشركات الكندية باستثمارات مهمة في هذه القطاعات وهناك مجال للنمو، موضحًا أن أحد أسباب ذلك، هو أن مصر أكبر شريك تجاري في إفريقيا.
وقال داتون في تغريدته، إنه من المتوقع أن تشترك مصر في مشروع متكامل، باعتبارها شريك تجاري في القارة الافريقية .
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