شكرا لقرائتكم خبر عن 61 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء فى الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن جهود الوزارة و شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك، وذلك مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و أوضح شاكر فى بيان له ، أنه فى نطاق قطاع شمال الشرقية والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (870 الف) مشترك ويضم حوالى 61 مركز وقرية تم خلال الفترة من 1/7/2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بإستثمارات تصل إلى حوالى (61 مليون جنيه ) كخطة إستثمارية وخطة طموحة حيث تم إحلال وتجديد:

- 454977 متر موصلات جهد منخفض.

- 55422 كجم موصلات جهد متوسط.

- 13127 متر كابلات جهد منخفض.

- 39011 متر كابلات جهد متوسط .

- 3991 عامود جهد منخفض.

- 507 عامود جهد متوسط .

- 33 محول قدرات مختلفة .

- 17 كشك كامل بالمحول .

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- 2 اكشاك فارغة .

- 8 موزعات حلقية .

- 12 صندوق توزيع جهد منخفض .

- 25 كبينة و لوحة توزيع .

- 23 سكينة ثلاثية .

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد 10 آلاف محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الإهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية ،وشدد علي اهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والادارات المختلفة بالشركات ، وشدد شاكر أيضاً على الإهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد ، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.