شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة القطار: "لو الجندى نزل مع الكمسرى كنت هفضل حزينة طول عمرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت صفية أبو العزم المعروفة إعلامياً بسيدة القطار، عن سعادتها باستقبالها فى المجلس القومى للمرأة وتكريمها من المجلس، قائلة وهي تبكي: "حاسه إنى فى حلم ولو حد قالى أن ده هيحصل لم أكن أصدق".

وتابعت سيدة القطار فى كلمتها خلال تكريمها بالمجلس القومى للمرأة: "أشعر كأننى فى حلم وكل دا من فضل الله، فما جزاء الإحسان إلا الإحسان، جبرت فجبرت، وأقول لكل الناس أوعوا تستصغروا أى عمل عند ربنا كبير".

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وذكرت سيدة القطار: "لو كان نزل من القطر كنت هحزن طول عمرى، وربنا كرمنى إن ده يحصل وإنى اتكرم من عظماء البلد ولناس قالت كتير اللى بيحصل ده".

واستطردت سيدة القطار:" لسه قبلها بيوم بقول لأختى انا عايزة ابقى مشهورة وسبحان الله"، مضيفة :" مصر بخير يا شباب ويا بنات مصر وهتفضل بخير ولن يحدث لها مكروه فهى أعظم بلد".

وعن أحلامها قالت سيدة القطار: " بحلم بحاجات كتير وأنا مدرسة ونفسى التكليف يرجع تانى لكليات التربية والمدرس قيمته عالية جدا".