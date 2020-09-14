شكرا لقرائتكم خبر عن حملات بيطرية للرقابة على اللحوم ومنع ذبح العجول الصغيرة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الدكتورعبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، وجميع مديريات الطب البيطرى في محافظات الجمهورية، بتكثيف حملاتها على محال الجزارة والشوادر والأسواق، لتفعيل قرار منع ذبح عجول البقر "الذكور"، والجاموس "الذكور"، وعجول وإناث" البتلو" قبل بلوغها السنتين، بالإضافة إلى استمرار الحملات الرقابية على أسواق ومنافذ بيع ومحال جزارة اللحوم، تأكيدا على سلامة المعروض.

وأكد تقرير الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر بالهيئة، أن هناك لجانا رقابية مكثفة لمحال الجزارة والشوادر، لتفعيل قرار منع ذبح الإناث والعجول التى لم تبلغ السن القانونى، مشيرا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة.

وأوضح تقرير لوزارة الزراعة، أن هناك لجانا مفعلة لتطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017 بحظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل ،خاصة أن الحيوان الذى كان يصرح له بالذبح على وزن 100 كجم وبنسبة تصافى أقل من 50% ليعطى على الأكثر 50 كجم لحوم أصبح بموجب هذا القرار لا يذبح إلا عند وزن 400 كجم على الأقل وبنسبة تصافى تصل إلى 60%، ليعطى لحوم تصل إلى 250 كجم تقريباً أى أننا نحصل على 5 أضعاف نفس كمية اللحوم من نفس الحيوان.

وقال الدكتورعبد الحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، فى تصريحات لـ " الخليج 365"، إن هناك تكليفات بتفعيل قرار حظر ذبح عجول الأبقار والجاموس قبل وزن 400 كجم على الأقل حملات تقوم بها ادارة التفتيش على اللحوم بمديريات الطب البيطرية ، بتشديد الرقابة على اسواق ومحلات بيع اللحوم ، الهدف منه توفير الغذاء الصحى الامن من مصدر حيوانى والتأكد من سلامة المعروض ، وقيام اطباء ادارة المجازر بالمديريات بعمل برنامج مكثف للمرور الدوري على جميع مجازر الحيوانات والدواجن هدفة أيضا لضمان سلامة اللحوم والدواجن المنتجة بهذه المجازر والحد من ظاهرة الذبح خارج المجازر المعتمدة والتى تخضع للأشراف البيطري الكامل .

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