شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تصرف كمامة قماش إجباريا على كل بطاقة تضم 3 أفراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية توجيه وزارى رقم 41 لسنه 2020 يتم صرف الكمامات بنسبة 5% من قيمة كل استعاضة للتاجر إجباريا وتقوم شركتى الجملة بتحديد عدد الكمامات التى يتم صرفها لكن من منافذ مشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية وأن تعامل الكمامات مثل باقى السلع "الزيت والسكر" ويتم الصرف إجباريا على البطاقات التى تشمل عدد 3 أفراد فأكثر وفى حالة صرف البطاقة لأكثر من مرة سلعة تموينية لأيد وأن تشتمل على صرف كمامة ولو مرة واحدة.

كما يحق لجميع البطاقات صرف كماماتبن كحد أقصى أيا كان عدد الأفراد اختياريا.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد قررت بداية الشهر الجارى صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وذلك اعتباراً من اليوم 1-9-2020.

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وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين، وفى ظل تزايد منحنى الإصابات بسبب فيروس كورونا (كوفيد19)، مع تلايك حظ عدم التزام بعض المواطنين حالياً بارتداء الكمامات، وعدم الوعى الكافى بخطورة هذه المرحلة من الوباء العالمي، وبعد أن أصبحت الكمامة التوصية الأولى للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويأتى ذلك حرصاً من وزارة التموين للاستفادة من قدرة وفاعلية البطاقة التموينية فى توزيع السلع الأساسية والاستراتيجية على أكبر عدد من المواطنين إذ يتواجد قاعدة بيانات البطاقات التموينية ما يقرب من 64 مليون مستفيد، فضلاً عن امتلاك الوزارة لأكبر شبكة توزيع منتظمة ومنضبطة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية لضمان سرعة التوزيع والنفاذ لكافة انحاء الجمهورية



