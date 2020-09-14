شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الهيئة الوطنية للوقاية من كورونا بانتخابات مجلس النواب 2021.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس النواب 2021 في ظل ظروف استثنائية مرتبطة بجائحة فيروس كورونا، لذا أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن عدد من الإجراءات الاحترازية لحماية الناخبين وهذه الإجراءات هي:

1- تعقيم كافة المقرات الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده خلال اليومين والإعادة.

2- التقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع.

3- فرض ارتداء الكمامات الواقية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

4- قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير كمامات مجانية لمن يحضر لمقر لجنة الاقتراع دون ارتداء الكمامة.

5- تكليف موظف مختص من قبل الهيئة يتولى تنظيم ومراقبة تلك المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار.

6- إلزام كافة المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل الاجتماعى.

Advertisements

7- استخدام مكبرات الصوت في الحدود المقررة قانونا وتعليق لافتات في الأماكن التي تحددها السلطات المحلية في المحافظات.

8- قيام رئيس اللجنة الفرعية بتكليف موظف مختص للتعرف على شخصية الناخب في حال وجود لبس في شخصيته بسبب ارتداء الكمامة، وكذلك تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل في لجان السيدات.



1



2



3



4