شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير غدا 33 رحلة دولية تقل 3300 راكب إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسير شركة مصر للطيران الناقل الوطنى المصرى، غدا الثلاثاء، رحلاتها إلى 33 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 3300 راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

صرحت مصادر بشركة مصر للطيران أن الشركة سوف تسير رحلاتها غدا بمعدل رحلة واحدة إلي كل من، أثينا، باريس، روما، فرانكفورت، لندن، ميلانو، فيينا، اسطنبول، أديس أبابا، دار السلام، واشنطن، الخرطوم، الشارقة، إربيل، بيروت، تونس، البحرين، لاجوس، و 3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة استثنائية إلى كل من جدة، المدينة المنورة، و 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة جوية إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى رحلتين شحن جوى.

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