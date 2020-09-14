بعد إعلان استقالته.. بومبيو يشكر السفير الأمريكي في بكين على خدماته

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

شكر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الاثنين السفير الأمريكي لدى بكين تيري برونستيد، على خدماته. وأشاد بمساهمته في تطوير العلاقات بين البلدين.

قال بومبيو في تغريدة على تويتر: "أشكر السفير تيري برونستيد، على خدمته لأكثر من ثلاث سنوات للشعب الأمريكي كسفير للولايات المتحدة لدى الصين. اختار الرئيس دونالد ترامب السفير برونستيد لأن لديه عقودا من الخبرة في العمل مع الصين، وهو ما جعله أفضل من يمثل الإدارة ويدافع عن المصالح والقيم الأمريكية في هذه العلاقة المهمة".

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وأشار وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن برونستيد ساعد في جعل العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، تتجه نحو تحقيق النتائج للمصلحة المتبادلة وبشكل عادل.

كما أشارت وكالة "بلومبرج"، إلى أن ترامب قال في عطلة نهاية الأسبوع، إن برونستيد سيعود إلى الولايات المتحدة، لأنه يريد المشاركة في الحملة الانتخابية الرئاسية.

عمل برونستيد، لفترة طويلة كحاكم ولاية أيوا. ولم يتم حتى الآن نشر أية معلومات عن موعد مغادرة الدبلوماسي لمنصبه، وكذلك عن خلفه المحتمل في هذا المنصب.