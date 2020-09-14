تحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا يستمر حتى نهاية الأسبوع حيث يكون الطقس مائل للحرارة على القاهرة معتدل على السواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على الجنوب.

وأضاف الخبراء لمصراوي، أنه بداية من اليوم نشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 34 و 35 درجة.

وتابع الخبراء: "درجات الحرارة على السواحل الشمالية معتدلة وتتراوح بين 30 و32 درجة، بينما تتراوح بين 39 و42 درجة على شمال وجنوب الصعيد".

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وأكد الخبراء، أن نسب الرطوبة مازالت مرتفعة على معظم المناطق، حيث تسجل على القاهرة 80%، وتصل لـ 88 على السواحل الشمالية وتنخفض تدريجيا على المناطق الجنوبية حيث تسجل على شمال الصعيد 60%.

وأشار الخبراء، إلى وجود نشاط رياح على بعض المناطقة خاصة جنوب سيناء، وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة خلال ساعات الفجر وتبدأ في التشتت بعد الساعة السابعة صباحا.​