قبل طرحها بالأسواق.. ضبط مالك مصنع بحوزته 15 طن جبن "عفن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لمنتجات الألبان بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة أبوحمص (بمحافظة البحيرة)، بحوزته (15 طن "جبن رومي- شرش" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "عفن ظاهري") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. كما ضبطت شرطة التموين بمحافظة الجيزة، المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بحوزته (2,280 طن "رنجة- برجر" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية "سيولة تامة" طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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