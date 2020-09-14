أمن المنافذ يضبط 3 قضايا تهريب بقيمة 32 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع- سجائر) بلغت القيمة والتعويض المالي فيها أكثر من (32ألف جنيه).

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وفي مجال الأمن العام، ضبطت الحملات 14 قضية أبرزها (انتهاء فترة التصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات سائقين، مخالفات مسطح مائي).

وفي مجال تنفيذ الأحكام، نجحت الحملات في تنفيذ 178حكم قضائي متنوع، وضبط 1047 مخالفة مرورية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.