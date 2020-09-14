"الأمن العام": ضبط 24 قطعة سلاح ناري و114 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 24قطعة سلاح ناري، 114قضية مخدرات، وتنفيذ 36513حكم قضائي متنوع.
كما ضبط تشكيل عصابي ضم 2 متهم، ارتكبا 2 حادث، و12 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و169 دراجة نارية مخالفة، و16639 مخالفة مرورية، وفحص 29 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
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